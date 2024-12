След падането на Асад: Показаха интимни негови снимки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Лични снимки от изоставените резиденции на сваления сирийски президент Башар Асад се разпространяват в социалните мрежи и предизвикват подигравки сред сирийците, които допреди дни бяха преследвани заради критиките към внимателно изграждания му публичен образ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Интимните и откровени снимки, за които се съобщава, че са открити в албуми от именията на Асад в хълмовете на Дамаск и Алепо, са в рязък контраст с бляскавия образ, който Асад и баща му създаваха, докато ръководеха Сирия в продължение на половин век. Асад получи убежище в Русия.

Candid Photos of Assad's Private Life Spread Online - Albums looted from his private residences



The images show the side of the ophthalmologist, and NOT the leader of a nation.#Syria | #Assad pic.twitter.com/44Anaibwhc — RT_India (@RT_India_news) December 16, 2024

Какво се вижда на снимките?

Споделянето на снимките започна след шеметните първи часове, последвали свалянето на Асад преди седмица, докато обикновените сирийци се лутаха из президентския дворец и неговите разхвърляни следи от бързото напускане.

За много сирийци, претърпели насилствено лишаване от свобода, изселване и потисничество по времето на Асад, снимките служат както за зрелище, така и за възможност да си отдъхнат, дори да се посмеят. На една от снимките бащата на Башар Асад - Хафез, е по бельо и е заел културистка поза. Други снимки показват Башар Асад по бельо, стягащ бицепсите си, яхнал мотоциклет по слипове и взиращ се втренчено в кухня, облечен в бельо и потник без ръкави.

⭕️ New photos of Bashar Assad found from his personal album in the presidential palace



📝 pic.twitter.com/qstbgxeY5X — Alex Kennedy (@therealmindman) December 9, 2024

"Защо семейство Асад се снима по бельо? Много ми е интересно да разбера какво се крие зад това", коментира в "X" журналистът Хусам Хамуд.

На снимките сирийците виждат в Асад офталмолога, а не лидера. На една от тях той е на балкон и се подиграва с момиче, седнало на раменете му. На друга младият Башар Асад поставя пръстен на пръста на съпругата си. На трета изглежда, че си прави селфи.

Inside Bashar Al-Assad's residence soldiers showed us the private photos of him that they found: https://t.co/w3mgdpM0cs pic.twitter.com/nYjVEnLcgk — Kyrre Lien (@Kyrre) December 11, 2024

Кадри в социалните мрежи показват сирийци, които обикалят богатите имения на Асад, разглеждайки екстравагантен интериор и вещи, недостъпни за мнозина, преживели гражданската война в страната от 2011 г. насам.

Съпругата на Асад, която някога бе представена в списани "Вог", олицетворяваше изтънчеността и лукса, а сирийците откриха кутии с бижута и дизайнерски стоки.

What is it with the #Assad family and being photographed in their underwear? Highly interested in knowing the fantasy behind.



Two pictures of Hafez and Bashar Assad in their fashionable skivvies were found in the presidential palace. pic.twitter.com/GYxq5AuMZU — Hussam Hammoud | حسام (@HussamHamoud) December 10, 2024