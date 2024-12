Русия притиснала Асад да напусне Сирия, за да не завърши като Кадафи. Путин бесен на разузнаването

Докато сирийските бунтовници, водени от „Хаят Тахрир аш-Шам“ (ХТШ) напредваха мълниеносно към Дамаск, съдбата на диктатора Башар Асад вече беше изцяло в ръцете на Русия – най-верния поддръжник на режима му заедно с Иран. Сирийската арабска армия на президента бързо беше изтласкана от ХТШ и от подкрепяната от Турция Сирийска национална (свободна) армия и в крайна сметка Асад побягна към Москва, преди столицата да падне.

Още: Песков: Путин лично взе решение да предостави убежище на Асад

Все още под въздействието на убийството на либийския лидер Муамар Кадафи в гражданската война от 2011 г., Кремъл взе решение да спаси сирийския си съюзник, макар да знаеше, че няма как вече да спаси властта му, пише Bloomberg.

Вътрешен човек от Кремъл е заявил пред изданието, че диктаторът Владимир Путин е поискал обяснение от руското разузнаване защо службите не са успели да засекат нарастващата заплаха за режима на Асад.

Снимка: Kremlin.ru

Още: Семейство Асад започва нов живот: Изградило е империя от скъпи имоти в Москва

Заради това „проспиване“ Москва е трябвало да убеди Асад, че ще загуби, ако се изправи пред ХТШ, свързана с „Ал Кайда“ в миналото (според анализатори още преди 9-10 години организацията е скъсала тези връзки). Руснаците са предложили на сирийския диктатор и на семейството му безопасен маршрут, при положение че напусне Сирия „веднага“, казват трима източници на Bloomberg.

Руски разузнавачи са организирали бягството на Башар Асад от сирийската столица, като използвали своя военновъздушна база. Според източник, цитиран от агенцията, транспондерът на самолета е бил изключен, за да не бъде открит след излитането. Затова и известно време не беше ясно къде е сирийският лидер.

Още: Турция обвини Израел за нахлуването в Сирия, Русия нарече оставката на Асад "лично решение"

Russia saved Bashar Assad because it didn’t want him to end like Libyan leader Qaddafi, whose body was mutilated by a mob in 2011.



Russia persuaded Assad that he would lose the fight against armed groups led by HTS and offered him and his family safe passage if he left… pic.twitter.com/Bb6nl4cOXA