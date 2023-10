Стотици чакат Египет да отвори пункта с Газа, Израел отрече за спиране на огъня (ВИДЕО)

Всичко за войната в Израел четете тук.

Израел провежда най-интензивните си бомбардировки в Газа в отговор на нападението на "Хамас" от 7 октомври, наложи строга блокада и подготвя сухопътна инвазия.

Още: "Реки от кръв се леят в Израел, чудовищно е". Разказ на жена, живееща в Израел

Стотици тонове помощи от няколко държави са задържани на Синайския полуостров в Египет в продължение на дни, защото се очаква споразумение за безопасното им доставяне в Газа и за евакуацията на някои притежатели на чуждестранни паспорти през пропускателния пункт Рафах.

Egypt charity organizations are sending an aid convoy to the rafah border crossing with gaza carrying food water n blankets. #WorldStandsWithPalestine pic.twitter.com/Hx03A7zuyL

Още: Египет: Израел прекрачи границата на самозащитата

"Рафах ще бъде отворен отново. Заедно с ООН, с Египет, с Израел и с други страни въвеждаме механизъм, чрез който помощта да бъде доставена и да стигне до хората, които се нуждаят от нея", заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен след среща с египетския президент Абдел Фатах ал Сиси в неделя.

Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън призова Израел да спазва законите на войната в отговора си на атаките на "Хамас". В неделя той даде интервю за CBS и се обяви против израелска окупация в Газа, като посочи, че животът на цивилните е приоритет.

Позовавайки се на източник от сферата на сигурността, ABC News съобщи, че пропускателният пункт ще бъде отворен за няколко часа в понеделник, без да предоставя подробности.

Междувременно двама египетски служители по сигурността заявиха пред „Ройтерс“, че Египет, Израел и САЩ са договорили прекратяване на огъня в южната част на Газа сутринта в понеделник.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обаче отрече. „Към момента няма споразумение (за спиране на огъня - бел. ред.) и хуманитарна помощ в Газа в замяна на пускане на чужденци извън страната“, заявяват още от офиса му.

Няколко израелски министри се противопоставиха на отварянето на пункта, контролиран от Египет, за допускане на хуманитарна помощ за Ивицата Газа.

"Няма нищо вярно в това, което се разпространява за примирие за часове или за отваряне на пропускателния пункт Рафах", гласи пък краткото изявление по темата на "Хамас".

Още: Ще постигне ли Израел целите си със сухопътна операция в Газа?

🚨FOOTAGE JUST IN: Humanitarian aid trucks carrying food, water, and medical supplies are en route to the Egyptian side of the Rafah Border Crossing, set to open at 2 AM EST.



Source: @sentdefender#PalestineGenocide #غزة_الآن #GazaCity #الإجتياح_البري #فلسطين_تقاوم #فلسطين pic.twitter.com/lPHNeepgyg