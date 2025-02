Стотици евакуирани заради горски пожар в Япония (ВИДЕО)

Горски пожар в северна Япония е повредил над 80 сгради и е наложил евакуацията на стотици жители. Военни хеликоптери са били мобилизирани, за да помогнат за потушаването му, съобщиха властите. Въздушни кадри на обществената телевизия NHK показаха, че яркият пламък е превърнал няколко къщи в овъглени рамки в гористите райони на Офунато в област Ивате.

По данни на местната община близо 600 жители наблизо са били евакуирани. Засега няма потвърдени данни за пострадали, предаде АФП. Към сутринта на 27 февруари градските власти изчисляват, че най-малко 84 сгради са пострадали от пожара, който силите за самоотбрана се опитват да потушат от небето. Вечерта на 26 февруари кметът на Офунато Кийоши Фучигами определи пожара като „мащабен“. Той заяви, че са изгорели около 600 хектара (1500 акра) земя. Това е три пъти повече от площта на Монако. Той добави, че причината за пожара остава неизвестна.

Video of the current situation of the forest fires in Iwate Prefecture, Japan....pic.twitter.com/ZbeYjbQ3Fk https://t.co/a7yNV8veoQ