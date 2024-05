Съдбата на прочула се заложничка на "Хамас": Намериха тялото на Шани Лук

През нощта израелските войски са извадили телата им и са ги върнали на родна територия. "Ще продължим да работим, за да върнем всички наши заложници у дома, без значение дали са живи или мъртви", заяви премиерът Бенямин Нетаняху.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.



Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.



We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb