Загинала: Майката на отвлечената от "Хамас" Шани Лук потвърди гибелта й

„За съжаление, вчера научихме новината, че дъщеря ми вече не е сред живите“, каза Рикарда Лук пред телевизионните канали RTL и NTV. Според съобщенията, тялото на момичето е намерено и разпознато от израелски войници, влезли в Газа, и е върнато в Израел. Това бе официално потвърдено и от Министерството на външните работи на Израел в социалната мрежа X.

We are devastated to share that the body of 23 year old German-Israeli Shani Luk was found and identified.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our thoughts and prayer are with… pic.twitter.com/prvcHPOif3