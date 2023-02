Технология на НАСА помага за откриването на хора, затрупани от отломките в Турция и Сирия (СНИМКИ)

Прототипите на устройствата, наречени FINDER, Finding Individuals for Disaster Emergency Response), са разработени първоначално от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в сътрудничество с Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, преди да бъдат лицензирани за компания SpecOps.

Устройствата работят, като използват микровълнов радар за откриване на едва доловими движения на тялото, причинени от процеси като сърцебиене или дишане. НАСА съобщи още, че се работи и за споделяне на своите въздушни изображения и данни от космоса в подкрепа на екипите по оказване на помощ и възстановителна дейност.

"Тялото ви се движи с милиметър, когато сърцето ви бие. Тъй като самите отломки са неподвижни, можем да разграничим тези движения. След това проверяваме дали движението показва сърцебиене и дишане", обяснява Джим Лукс, диспечер на задачите на прототипите FINDER, предаде ДПА, цитирано от БТА.

