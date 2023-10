"Трябваше да бъда по-внимателна": Журналистка от CNN се извини за новината, че Хамас са обезглавявали бебета

"Вчера кабинетът на израелския министър-председател каза, че е потвърдил, че Хамас е обезглавил бебета и деца, докато бяхме на живо в ефир. Израелското правителство днес казва, че не може да потвърди, че бебетата са били обезглавени. Трябваше да бъда по-внимателна с думите си и съжалявам за това", написа в социалната мрежа Х Сара Сиднър.

Тя уточнява, че е казала, че израелският премиер трябва да има доказателства за това твърдение, като припомня, че американският президент Джо Байдън също е заявил, че е виждал подобни кадри. Сиднър напомня и че във включването си на живо е уточнила, че от Хамас категорично са опровергали обвиненията в тези престъпления.

