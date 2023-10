Байдън се оплете с коментари за обезглавени деца в Израел, Белият дом побърза да се намеси (ВИДЕО)

От администрацията му обаче побързаха да внесат уточнението, че "нито президентът, нито други служители от американското правителство са виждали такива снимки, нито са склонни да потвърдят тяхната автентичност от независим източник".

Говорител на Белия дом разясни пред агенция ЕФЕ, че казаното от президента Байдън е въз основа на публично изявление, направено от израелското правителство, и оттам е дошло недоразумението.

Joe Biden says he's seen images of Israeli babies decapitated by Hamas:



"I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children." pic.twitter.com/EwVWzUFXQj