Турски свръхзвуков безпилотен изтребител направи първия си полет (ВИДЕО)

"Нашата 20-годишна мечта в националното ни приключение се сбъдна днес! Байрактар Къзълелма, първият безпилотен боен самолет на Турция, направи първия си полет", написа Селджук Байрактар в профила си в Туитър.

Bayraktar #KIZILELMA'nın ilk uçuş günü... ✈️🍎🚀



Bu uçuşla ülkemiz, havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarını açmış oldu. Tıpkı ecdadımızın demir dağların kapılarını açtığı gibi...🇹🇷



Today marks the maiden flight of Bayraktar #KIZILELMA, our unmanned fighter jet...