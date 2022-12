Турция тества успешно безпилотен изтребител Байрактар (ВИДЕО)

Изпълнителният директор на Baykar Халук Байрактар ​​също написа в Туитър:

„Преминахме още един критичен праг! Безпилотният изтребител Bayraktar Kizilelma, който разработихме на национално ниво и първоначално със 100% акционерен капитал на Baykar, беше повратна точка в историята на нашата авиация.

ОЩЕ: Турските дронове "Байрактар" - най-ефективното оръжие на украинската съпротива

Kizilelma е свръхзвуков дрон, създаден като част от проекта за военен безпилотен авиационен комплекс MIUS. През октомври Bayraktar обеща да построи завод в Украйна за две години. Той ще трябва да създава бойни дронове на украинска територия. Компанията вече е регистрирана в страната и е закупила земя за производство. След началото на войната на Русия в Украйна Байкар предаде безплатно на Киев четири дрона.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков предупреди, че изграждането на завод в Украйна за производство на турски безпилотни самолети „попада в темата за демилитаризацията“, която е обявена за една от целите на спецоперацията.

