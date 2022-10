В Иран ликвидираха висши военни, отговаряли за доставката на дронове в Русия

Иранските власти разследват инцидента.

Атаката идва по-малко от месец след сблъсъци, при които загинаха десетки хора в Захедан, столицата на провинция Систан-Балуджистан, граничеща с Пакистан. Безредиците започнаха на 30 септември и се насочиха и срещу полицейските участъци в града. Местен религиозен лидер предупреди, че хората са разгневени заради предполагаемото изнасилване на тийнейджърка от полицай, а силите на реда са стреляли по цивилни.

В петък, 21 октомври, стотици хора излязоха по улиците на Захедан и скандираха срещу властите, според видеоклипове, публикувани в социалните медии. Полицията съобщи за ареста на 57 „размирници“ след тази демонстрация, според държавната информационна агенция IRNA.

Salman Corps Colonel Mehdi Molashahi and Basiji Lieutenant Colonel Javad Kikha from #IRGC forces in Sistan and Balochistan were killed by revolutionary youth in Zahedan.

