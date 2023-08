В Турция допускат саботаж при взрива на зърнения силоз - има ли руска връзка? (ВИДЕО)

ОЩЕ: Мощен взрив при товарене на зърно в турско пристанище, има ранени (ВИДЕО)

Тази версия обаче се смята за малко вероятна. Според областния управител първоначалните оценки сочат, че взривът се дължи на подпалване и детонация на пшеничен прах по време на транспортирането му от кораба до силоза.

🚨🚨🚨 Another angle of the explosion of the grain warehouse at the Derince Port in Kocaeli, Turkey. 🔊 pic.twitter.com/7gn5O1xUJK

В следобедните часове на 7 август на пристанището на Мраморно море, намиращо се в Западна Турция, на около 100 км от Истанбул, се чу силна експлозия. Най-малко 12 души са пострадали. Трима от тях са в тежко състояние, съобщи Анадолската агенция.

"Първоначалните оценки показват, че взривът е възникнал вследствие на сгъстяване на пшеничен прах по време на прехвърлянето на пшеница от кораб в силоза", добави той. "Казаха ни, че е технически възможно взривът да е станал поради компресиране на праха, но ние разследваме всички възможни причини", каза областният управител Седар Явуз.

Турският съвет по зърното обяви, че са били повредени 13 силоза и стопански постройки.

Междувременно турският президент Реджеп Ердоган заяви, че след експлозията са били повредени 20% от хранителните запаси, което е около 15 хил. тона селскостопански продукти.

Erdogan stated that 20% of food reserves were damaged after the explosion in the Turkish port of Derince, which is approximately 15 thousand tons of agricultural products. pic.twitter.com/WOBLYlzR9g