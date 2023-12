Войната в Близкия изток: Пробив в Хан Юнис, израелските части обкръжиха дома на лидера на Хамас (ВИДЕО)

„През последните 48 часа четири дивизии се бият с висока интензивност срещу терористите. Нарушихме отбранителните линии на Джабалия, Шуджаия и района на Хан Юнис,” каза контраадмирал Даниел Хагари по време на ежедневната си пресконференция.

Още: И Г-7 поиска край на израелско-палестинския конфликт с две държави



Новината идва, след като израелската армия обяви, че е започнала нападения срещу "бастиони на Хамас" в центъра на Хан Юнис, който е вторият по големина град на територията.

В рамките на няколко часа след като силите на Тел Авив обкръжиха града, „войниците пробиха отбранителните линии на бригадата Хан Юнис, обкръжиха я и за първи път започнаха да действат в сърцето на района“, казаха военните. Бригадата Хан Юнис е една от двете най-значими сили на Хамас, твърдят израелските военни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза по-рано в сряда, че силите на Израел са обкръжили къщата на лидера на Хамас в Газа Яхя Синвар. Според информацията, лидерът на групировката се е скрил „под земята“. Знае се, че Синвар произхожда от Хан Юнис, но не е ясно дали в момента се намира там.

#Photos: IDF: IDF's 98th Division is actively engaged in Gaza, confronting elite al-Qassam forces in Khan Younis. The Commando Brigade and other special forces, part of this elite unit, are deployed for the first time in this conflict. The troops successfully breached Hamas… pic.twitter.com/ydHzkns7ka