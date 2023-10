Войната в Израел: Нетаняху обяви, че армията е готова за сухопътна операция (ВИДЕО)

Видеото идва на фона на изявленията на министъра на отбраната на Израел Йоав Галант, който пред войници обяви, че скоро ще видят палестинския анклав „отвътре“, предава Ройтерс. „Виждате в момента Газа от дистанция, ще я видите скоро отвътре. Командата ще дойде“, категоричен е министърът на отбраната, а очакванията са операцията да не започва, докато международните лидери са все още в региона на Близкия изток.

По-рано днес стана ясно, че израелските танкове, които се струпват край Газа преди евентуалната сухопътна операция, са оборудвани с антидронови "клетки", подобни на тези, използвани във войната на Русия срещу Украйна. "Моето предположение е, че нападенията на Хамас са дали тласък на Израел да инсталира клетките по-широко", казва Марк Канчън, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания пред The Washington Post. Изданието публикува снимки, показващи израелските танкове с модифицирани покрития, чиято цел е да предпазят войниците вътре от евентуални експлозиви, пуснати от дронове.

Вчера пък бе съобщено, че под Ивицата Газа има 500 километра подземни тунели, построени от палестински инженери. Те са убежища и складове на „Хамас“ и са използвани многократно за нападения срещу Израел, съобщава Би Би Си. Входовете и изходите на тези тунели често са скрити в жилищни квартали, а самите тунели могат да държат заложници, взети от „Хамас“.

В същото време продължават израелските въздушни удари в Ивицата Газа. При един от тях е била убита първата и единствена жена в политическото ръководство на исямистката групировка "Хамас" - Джамила ал-Шанти. Тя е била част от т.нар. политическо бюро на "Хамас", отговарящо за вземането на основните стратегически решения на групировката. Джамила ал-Шанти е вдовица на един от основателите на "Хамас“ – Абдел Азиз ал-Рантиси. Тя създаде женско движение в групировката и е била единствената жена, заемала ръководен пост в политическото бюро, съобщава BBC, позовавайки се на палестински източници.

Израелските отбранителни сили нанесоха още удари и по цели на финансираната от Иран организация "Хизбула" в Ливан. Поразените цели включват наблюдателен пост, разположен на морския бряг, от който са изстреляни противотанкови ракети по Рош Ханикра, съобщиха от Министерството на отбраната на Израел.

Ударите идват на фона на предупреждението на израелския военен министър Йоав Галант, според когото армията трябва да бъде сериозно подготвена на северния фронт за всяка стъпка на ливанската групировка "Хизбула". Той бе категоричен, че трябва да се извърши необходимата подготовка на северния фронт, тъй като "Хизбула" е "10 пъти по-силна от палестинската групировка "Хамас".

Експертни днес съобщиха, че палестинската групировка "Хамас" вероятно е използвала севернокорейско оръжие по време на нападението си срещу Израел на 7 октомври, съобщи Associated Press. Бойците са атакували израелските селища, въоръжени със севернокорейски гранатомети F-7, твърди информационнатата агенция в материал от 19 октомври, като се позовава на официални лица от Южна Корея, двама експерти по севернокорейски оръжия и на собствен анализ на оръжи ята, заловени от израелските сили. Оръжия от Северна Корея може да се видят и на кадри, публикувани от самата "Хамас", казва оръжейният експерт Мат Шрьодер.

Тази вечер стана ясно, че боен кораб на ВМС на САЩ, действащ в Близкия изток, е прихванал множество ракети близо до бреговете на Йемен. Официално лице е съобщило за CNN, че ракетите са били изстреляни от подкрепяни от Иран бойци хути, които участват в продължаващия конфликт в Йемен. Според друг официален представител са били прихванати приблизително 2-3 ракети. Властите казаха, че не е ясно накъде са били насочени ракетите.

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1403 души, а 4629 са ранени. От палестинска страна се съобщава за най-малко 3860 жертви – 3785 от тях в Ивицата Газа и 75 на Западния бряг. Според данните на Ал Джазира, 1524 от тях са деца, а 1000 – жени. Има загинали и 11 журналисти. Ранените са около 13 800, като 12 493 от тях са в Газа, а над 1300 – на Западния бряг. 2000 от ранените са деца, а най-малко 1400 са жени, посочва Ал Джазира.

Неясна остава и съдбата на похитените от палестинци граждани. От израелска страна вече съобщиха, че официално към момента се знае за 199 души, държани като заложници от Хамас. Смята се, че те се намират в подземни тунели в Ивицата Газа.

Израелското правителство съобщи днес, 19 октомври, че 12-годишната Ноа, която бе отвлечена от дома си от терористите от "Хамас" заедно с баба си, е открита мъртва. Детето, което е било с аутизъм, е описано като много мило, забавно и истински фен на Хари Потър. Самата Джоан Роулинг, авторката на поредицата, преди няколко дни разпространи съобщението за нейното отвличане и написа в социалната мрежа X, че отвличането на деца е подло и напълно неоправдано и се надява Ноа и всички заложници да бъдат върнати скоро при техните семейства. Телата на детето и неговата баба са били разпознати вчера, съобщават израелските власти.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4