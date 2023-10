Израел нанесе нови удари по "Хизбула" в Ливан (ВИДЕО)

Поразените цели включват наблюдателен пост, разположен на морския бряг, от който са изстреляни противотанкови ракети по Рош Ханикра, съобщиха от Министерството на отбраната на Израел и показаха видеокадри:

Израелските сили тази сутрин споделиха и данни за активните военни действия по границата с Ливан за изминалите 12 часа:

- 9 ракети са преминали от Ливан в Израел;

- Имало е 4 прехващания от противовъздушната отбрана на ЦАХАЛ;

- няколко противотанкови ракети са изстреляни от Ливан към Израел.

"Нашите сили отговориха на тези военни действия", съобщават израелците. Ето как:

- отвърнаха на огъня към мястото на ударите;

- осуетиха терористична клетка, използвайки дрон на ЦАХАЛ;

- нанесоха удари по инфраструктурата на терористичната организация "Хизбула" с помощта на огън от танкове.

