Войната в Израел: Ситуацията в Газа е катастрофална, светът очаква сухопътната операция (ВИДЕО)

Бойните действия

В очакване на сухопътна операция, израелските въоръжени сили продължават с бомбардировките срещу Ивицата Газа. Израелските сили за отбрана съобщиха, че техни войници са убили ръководителя на главното разузнаване на „Хамас“ в южния град Хан Юни. Официален Тел Авив не предоставя допълнителни подробности за удара или неговото място, както и за името на високопоставения член на терористичната групировка.

The Israel Defense Forces announced the elimination of the head of general intelligence of the Hamas terrorist organization in Khan Younis. pic.twitter.com/iOYYa7Fgge — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2023

Военните обаче публикуваха поредица от видеоклипове, показващи удари в ивицата Газа, включително този, насочен срещу висшия член на „Хамас“, както и по тунели, използвани от терористите.

Още: Конфликтът в Близкия изток се пренася в германските училища. Деца се появили с палестинско знаме

Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ са използвали за първи път и новите корвети от клас Sa'ar 6 при операцията си „Железни мечове". На 15 октомври бяха публикувани в интернет кадри на корабите в готовност близо до ивицата Газа в дните преди започването на наземната операция в Газа, която се очаква да стартира съвсем скоро. Днес вече имаше кадри от обстрелите, предприети от плавателните съдове.

The Israel Defense Forces published footage of strikes on the Gaza Strip from the sea.



The Sa'ar 6 INS Magen and INS Oz class corvettes struck Hamas terrorist military facilities. pic.twitter.com/c76Oxv7i9d — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2023

Според анализаторите от Defense Industry Europe това е първото бойно използване на израелските военни кораби и то е било потвърдено от говорителя на ЦАХАЛ контраадмирал Даниел Хагари. Съобщението му гласи, че от Sa'ar 6 е нанесен удар по оръжейна фабрика на "Хамас".

Същевременно продължават и обстрелите срещу израелска територия. В социалните мрежи се появи видео от падането на ракета в южния град Ашдод.

The moment a rocket fell in the center of #Ashkelon pic.twitter.com/rBmaGMlHUZ — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2023

Сериозна атака е имало и от ливанска територия. Отговорност за нападението поеха от групировката Хизбула. От Израел пък обвиниха директно Иран за обстрела. Нападенията принудиха израелското правителсто да нареди евакуацията на 28 населени места в Северен Израел, които се намират на два километра от границата с Ливан.

Снощи пък се появиха видеа, на които се смята, че е запечатана работата на ново лазерно израелско оръжие, неутрализиращо ракетите на Хамас. За момента обаче, няма потвърждение от Тел Авив за използването на иновативната противовъздушна система

The New Iron beam in full display. pic.twitter.com/XtnqDoAmUi — ISRAEL MOSSAD (@MOSSADil) October 15, 2023

Жертвите

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1400 души, а над 3500 са ранени. От палестинска страна се съобщава за най-малко 2865 жертви – 2808 от тях в Ивицата Газа и 57 на Западния бряг. Ранените са над 12 000, като 10 859 от тях са в Газа, а 1200 – на Западния бряг.

Още: Върви лъжа, че Катар ще спре да изнася газ заради Палестина (ВИДЕО)

Неясна остава съдбата на похитените от палестинци граждани. От израелска страна днес съобщиха, че официално към момента се знае за 199 души, държани като заложници от "Хамас". Смята се, че те се намират в подземни тунели в Ивицата Газа.

Още: Няма да се спасят всички заложници на "Хамас": Експерти с мрачна прогноза

Продължават и драматичните разкази за събитията, разиграли се миналата събота, когато бойци на "Хамас" нахлуха на израелска територия и избиха най-малко 1400 души. Млада жена, присъствала на музикалния фестивал в Израел близо до границата с Газа, е била заловена от терористите, но по чудо успяла да се спаси. Май Хаят, която работела на бара на фестивала, разказа за ужаса, от който все още не може да се отърси.

Още: Пленена израелка успя да избяга от Хамас: Убиха го пред очите ми и останах сама с тези нечовеци (СНИМКИ)

Ситуацията в Газа

Все по-ужасяваща е ситуацията в Ивицата Газа. По различни данни между половин и един милион души вече са напуснали северните части на Газа. Най-много от тях вече са в град Хан Юнис, където училищата на ООН са препълнени. „Вече пълним солена вода, принудени сме това да пием. Какво друго ни остава“, казва Мохамад Джамал Сакр, жител на Хан Юнис.

Болниците затварят заради липсата на вода и електричество, а по данни на ООН над милион души са в истински капан. Лечебните заведения вече не могат да извършват манипулации като хемодиализа и операции, няма как да се погрижат и за хилядите ранени при израелските удари.

Още: "Реки от кръв се леят в Израел, чудовищно е". Разказ на жена, живееща в Израел

Хиляди палестинци, много от които с двойно гражданство, продължават да се тълпят край граничния пункт с Египет „Рафа“ – единственият, който не се контролира от Израел. Конвой на ООН с хуманитарна помощ чака от другата страна. Кайро прехвърли отговорността за затворения пункт върху Тел Авив.

Дипломацията

Като се има предвид всичко случващо се през последните дни, конфликтът категорично върви към ескалация и няма каквато и да е надежда за мирно разрешаване на кризата. Мирното решение вероятно ще стане на практика невъзможно с нахлуването на израелските сухопътни сили в Ивицата Газа, като това се очаква да стане в най-кратки срокове.

Още: Три сценария пред Израел и защо няма да има втори фронт: Говори Димитър Гърдев (ВИДЕО)

Израелското правителство е наясно, че ако загуби войната, ще има много сериозни последствия за него. Хуманитарната страна на акцията не е на първа линия, но правителството в Тел Авив си дава ясна сметка, че цивилното население на Газа трябва да бъде запазено. Това заяви дипломатът Весела Чернева пред bTV относно войната в Израел.

Руският президент Владимир Путин каза на израелския премиер Бенямин Нетаняху в телефонен разговор днес, че Русия е готова да помогне за прекратяване на конфронтацията между Израел и палестинците, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс. "Владимир Путин информира Нетаняху за стъпките, които Русия предприема, за да спомогне за нормализиране на ситуацията, предотвратяване на по-нататъшна ескалация на насилието и на хуманитарна катастрофа в ивицата Газа", посочи руското президентство. Имайки предвид военната операция в Украйна обаче, едва ли именно Москва може да бъде факторът, който да спомогне за деескалацията на напрежението.

Същевременно пропадна и планираното посещение на украинския президент в Израел. Володимир Зеленски поиска да направи визитата, за да покаже солидарност след атаката на "Хамас", но му е било казано, че „моментът не е подходящ“, съобщава Times of Israel.

Още: "Най-големият военен провал": Приключи ли Нетаняху с политиката?

На този фон Европейският съюз обяви, че Израел има пълното право да се защити. "Продължава безразборното изстрелване на ракети по цивилното население на Израел, в т.ч. и днес". Така говорителят на Европейската служба за външна дейност Петер Стано отговори на въпрос ще призове ли ЕС за прекратяването на огъня в Близкия Изток, предава БНР. Той подчерта, че това трябва да спре и че терористичната групировка "Хамас" е отприщила война срещу Израел. "От гледна точка на страните членки, Израел има правото да се защити", каза още Стано.

"Ние сме Съединените американски щати. Най-могъщата нация в историята на света. Можем да се погрижим както за Украйна, така и за Израел и все пак да поддържаме общата си международна отбрана". Това заяви президентът на САЩ Джо Байдън в предаването "60 минути" по CBS. "Разполагаме с възможности да направим това. Трябва да го направим. Ако не ние, то кой?", попита риторично той, след като водещият му зададе въпрос дали Вашингтон може едновременно да подпомага правителствата на Бенямин Нетаняху и Володимир Зеленски. Думите му идват в момент, в който Белият дом потвърди: Обединява пакетите от помощи за Украйна и Израел.