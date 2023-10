Израел обвини пряко Иран за атаките по ливанската граница и заплаши "Хизбула"

"Хизбула извърши редица стрелкови нападения, за да отвлече вниманието от нашите военни усилия в южната част на страната (Газа - бел. ред.), по иранско указание и с иранска подкрепа", каза Хагари, без да дава подробности.

Иран отхвърли твърденията, че е участвал в нападението на "Хамас" срещу Израел миналия уикенд, но не коментира нищо относно "Хизбула", която няколко пъти обстрелва израелците от Южен Ливан. Вчера противотанков ракетен огън от тази посока взе най-малко една цивилна жертва и рани други израелци. Тел Авив отвърна с обстрели по военен ливански пункт.

Министърът на външните работи в Техеран - Хосейн Амир Абдолахиан заяви пред "Ал Джазира", че е "много вероятно да бъдат отворени много други фронтове", ако бомбардировките на Израел в Ивицата Газа продължат.

Висшият военен говорител на Израел заяви още, че решението за евакуация на около 28 общини по границата с Ливан е взето, за да се намали рискът от жертви сред цивилното население и да се даде възможност на армията да "упражнява по-широка свобода на настъпление при необходимост".

"Ще продължим с непрекъснатата оценка на ситуацията, няма да поемаме рискове", заяви Даниел Хагари. "Ако "Хизбула" направи грешката да ни изпита, реакцията ще бъде смъртоносна", добави той.

Междувременно израелските военновъздушни сили обявиха, че по време на въздушен удар е бил убит висшият командир на "Хамас" Муатаз Ейд от южния район на ивицата.

