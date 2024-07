Все повече деца в Газа страдат от краста (ВИДЕО)

Насилствено разселените палестински деца в обсадената Газа се заразяват с опасни кожни инфекции на фона на войната на Израел, разказва Al Jazeera в свой репортаж.

Броят на кожните инфекции се е увеличил, особено краста и варицела.

"The number of skin infections has increased, especially scabies and chickenpox, because of the hot weather and the lack of clean water.''



Forcibly displaced Palestinian children in besieged Gaza are contracting dangerous skin infections amid Israel's war ⤵️ pic.twitter.com/JtH3CssQQA