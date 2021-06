Вулкан изригна в Индонезия (ВИДЕО)

Отбелязва се, че вулканът е изхвърлил колона от пепел с височина 2 километра. Не се съобщава за щети или жертви. Ръководството на Коста Рика предупреди жителите, че емисиите могат да попаднат в коритата на реките, така че е необходимо да се избягва преминаването край бреговете и по мостовете над коритата.

