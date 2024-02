Домина по Epic Drama - една жена, изпреварила времето си със столетия

DOMINA е хитов исторически сериал с премиера този месец по ТВ канал Epic Drama – всеки понеделник в 22:00 часа от 19 февруари. Действието се развива по времето на Гай Цезар Август, но е разказано през невероятната история на неговата трета жена - Ливия Друзила, която пренаписва правилата за това какво може да очаква едно момиче от живота, и се издига до една от най-влиятелните жени в света.

The Telegraph пише: „Заснета за Sky Atlantic хитовата историческа продукция подлага древния Рим на характерната за Game of Thrones смесица от секс и смърт; Доста увлекателно е.“

Guardian пък възкликват: „Сериалът има страхотен актьорски състав, голям бюджет и е пълен с кръвопролития и удари с нож в гърба… Как да не го харесаш?!“

Видео за „Домина“ по Epic Drama

Заснет в Рим, “Домина” следва живота на Ливия от момента на нейната първа женитба, заточението и връщането ѝ в Рим, докато се стреми да си върне всичко, което ѝ е откраднато. Това и прави брилянтно, като се омъжва за човека, който я е ограбил. Но си създава доживотен враг в лицето на жената, която измества веднага след развода ѝ - Скрибония, която никога не е далеч от Ливия, тъй като носи детето на Гай.

Преди да навърши трийсет, Ливия си е върнала собствеността, статуса и дори много повече. Нейният обичан баща обаче е загинал, защитавайки Републиката - срещу сегашния й съпруг, Гай. Ливия скоро открива, че не е достатъчно само да придобиеш власт; трябва да умееш да я задържиш, когато всички останали също я искат.

Наследството, на което Ливия се надява, е един от нейните синове да вземе властта след смъртта на Гай и да възстанови Републиката, като върне управлението отново на Сената. Това е обещанието, което тя е дала на своя баща. Това е и тайната, която Гай никога няма да научи. За да постигне целта си, Ливия трябва да е сигурна, че пътят пред синовете ѝ Тиберий и Друз е разчистен.

Ролята на Ливия Друзила е изиграна Каша Смутнияк (Perfetti Sconosciuti, Loro, Devils). Каша е начело на международен актьорски състав, в който участват Матю Макнълти (Misfits) в ролата на Гай, император Август; Клер Форлани (Meet Joe Black) като Октавия, сестрата на Гай; Кристин Ботъмли (The End of the F***ing World) в ролята на Скрибония, втората жена на Гай и смъртен враг на Ливия; Бен Бат (Captain America: The First Avenger) като Агрипа, приятел на Гай от детството и генерал.

В поддържащите роли ще видим и ирландския актьор Лиъм Кънингам, известен на българските зрители най-вече като Давос от Game of Thrones, както и знаменитата италианска актриса Изабела Роселини (Blue Velvet) в ролята на страховитата съдържателка на публичния дом, Балбина.

Видео DOMINA по Epic Drama

Сериалът е създаден от Саймън Бърк (Fortitude, Strike Back) и е режисиран от Дейвид Еванс (Jamestown, Django). Премиерата е с много положителни отзиви, като отвъд океана сериалът е излъчен по MGM+.

Изданието I пише: “Уверено изграждайки своя свят, създателите на “Домина” може би са хвърляли по едно око към демографията на Game of Thrones, но за разлика от него, не се усеща да е направен специфично за мъжка аудитория."

Wall Street Journal усеща жега под яката: “Зрителите може да поискат да се отърват от XXL тогите, защото “Домина” става доста горещ и определено свиреп.”

Интересен детайл е, че в първите два епизода целият актьорски състав е почти изцяло различен и се състои от млади актьори, а титулярите, сред които и актрисата Каша Смутнияк в ролята на Ливия Друзила се появяват от трети епизод, когато действието се измества с 12 години по-късно.

Видео „ДОМИНА“ – преди епизод 3

Хитовият исторически сериал “Домина” е с премиера по Epic Drama в понеделник, 19 февруари от 22:00 часа с повторение в сряда в 23:30 часа.

