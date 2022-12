Императрица Сиси се завръща по EPIC DRAMA тази Коледа

Този декември Epic Drama отвежда зрителите на магическо пътуване в имперския двор на Виена със завръщането на изгряващата актриса Доминик Девънпорт като Сиси във втори и последен сезон на разкошния драматичен сериал в епоха, вдъхновен от истинския кралски романс от XIX-ти век между Елизабет „Сиси“ Баварска и съпруга й – австроунгарския император Франц Йосиф (в ролята младият актьор Яник Шуман).

Първи сезон на нашумелия сериал, продуциран от Story House Productions, превзе сърцата на зрителите в Европа, когато се излъчи през зимата на 2021-ва; Точно на същата дата – 26 декември – по Epic Drama ще дебютират новите шест епизода – всяка вечер от 22:00 часа, ексклузивно за Централна и източна Европа.

Екранизацията на известната история на императрица Елизабет Австрийска продължава от момента, в който най-сетне се ражда мъжки наследник на трона. Събитието трябва да е щастливо, но радостта на Сиси и Франц скоро е помрачена от нови битки за власт в Европа: Ото фон Бисмарк заплашва да въвлече Австрия в нова война.

Сиси се опитва с всичките си сили да бъда винаги насреща за съпруга и народа си. И макар да обича Франц и да демонстрира дипломатическия си талант непрекъснато, тя си остава като птица, уловена в златна клетка.

Все пак, при пътуване в Унгария с политическа мисия, тя успява да преоткрие лекотата от детството си, за пръв път от много години. Неопитомените безкрайни пространства на унгарската пустош, трудният, прост живот на хората и един мъж, с когото можеш да крадеш коне.

Докато Франц открива чувствителната страна на виенския двор, Сиси все още успешно устоява на все по-нарастващото привличане към граф Андраши (в ролята Джовани Фуниати), който я очарова неимоверно. Но когато попада в плен, не с кой да е, а именно с Андраши, на Сиси най-сетне й се налага да се запита колко дълго може да устои...

Снимките за новия сезон са правени в Литва и Латвия, като основните снимачни площадки са във Вилнюс и околностите, както и в Trakai, Kernavė и Rokiškis. Има снимки и в Полша.

Във втори сезон отново ще видим изгряващата швейцарско-американска актриса Доминик Девънпорт, която може да сте забелязали в Night Train to Lisbon, както и младия германски актьор Яник Шуман, която бе в главна роля в Centre of My World и Charité

Към тях се присъединяват Джовани Фуниати като граф Андраши, Аманда да Глория като неговата сестра и Бернд Хьолшер като Ото фон Бисмарк, канцлер от 1871 г.

Втори сезон на „Сиси“ дебютира ексклузивно по Epic Drama в Централна и източна Европа от 26 декември до 31 декември, всяка вечер в 22:00 часа.

Праймтайм излъчванията през януари са всяка сряда в 22:00 часа, от 11 януари, в тематичен блок с „Испанската принцеса“.

