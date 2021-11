Седмица на маймуните по Viasat Nature

В „Царството на мечите макаци" и „Тайното маймунско царство на Китай" с най-зеления ТВ канал от семейството на Viasat World

Резерватът Чундзуо в югозападен Китай е най-голямото убежище на примати, застрашени от изчезване – белоглавите лангури. Днес в дивата природа са останали само 1,000 от тях. Филмът „Тайното маймунско царство на Китай“, който дебютира по Viasat Nature на 22 ноември, понеделник, в 19:00 часа е заснет с безпрецедентен достъп и разкрива отблизо тези свободолюбиви самотници, живеещи на опасни височини.

Филмът, който дава началото на „Седмица на маймуните“ по най-зеления ТВ канал от семейството на Viasat World, показва две бебета, родени в два големи рода. Възрастните белоглави лангури са тъмно сиви, с “мохиканска” прическа, която придава характерния им уникален вид. При ражденето си, обаче, те са буквално златисти. И точно това дава началото приказните истории, които се носят за тях...

“Тайното маймунско царство на Китай” – по Viasat Nature на 22 ноември и 26 ноември, в 19:00 часа

“Природният свят – Японски макаци” по Viasat Nature на 24 ноември, в 19:00 часа

От понеделник, 22 ноември, до петък, 26 ноември, 19:00 ч.

На нашата планета има над 300 вида маймуни, като половината от тях са застрашени от изчезване. От маймуните от Стария свят, които живеят в Африка и Азия, до маймуните от Новия свят, които живеят в Централна и Южна Америка, това са едни от най-популярните и обичани същества на нашата планета.

Каним ви на седмица, посветена на маймуни с всякакви форми и размери, с премиери, представящи два от най-редките, най-застрашените и най-завладяващите видове: „Царството на мечите макаци" и „Тайното маймунско царство на Китай".

Царството на мечите макаци

Вторник, 23 ноември, 19:00 ч.

Сниман в продължение на две години, този документален филм разкрива ежедневието на стадо от 60 макака, намерили убежище на отдалечен планински връх в Южен Тайланд. Проследяваме три основни семейни групи в планината, едната от които е предвождана от Бело - могъщ владетел, който не взима пленници.

Тайното маймунско царство на Китай

Понеделник, 22 ноември и 26 ноември, 19:00 ч.

Секващите дъха карстови хълмове на Китай са последното убежище на един от най-застрашените примати в света - белоглавия лангур. Останали са само 1000 екземпляра в дивата природа. Този филм показва най-съкровения социален живот на тези свободолюбиви отшелници, които живеят на смъртоносна височина от 400 метра върху скалните стени.

Във впечатляващата среда на природния резерват Чундзуо древни семейства управляват две големи каменни цитадели. Единият цар контролира богати ресурси, защитено от крепост от варовикови скали, а другият упражнява властта си над най-голямата група лангури в света. Кой ще стигне до върха и ще грабне короната?

“Царството на мечите макаци” – по Viasat Nature на 23 ноември, в 19:00 часа

