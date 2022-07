В сезона на Агата Кристи по Epic Drama

Чарлз Данс, Сам Нийл, Миранда Ричардсън, Ейдън Търнър и още кино звезди са във възхитително зловещата адаптация „Те бяха десет“ по класиката на Агата Кристи

1939 г. Докато цивилизацията се олюлява на ръба на войната, десет съвършено непознати са поканени да се усамотят на Солджър айлънд, изолирана скала близо до брега на Девън в южна Англия. Жестокото време ги откъсва от сушата, мистериозният им домакин отсъства, а гостите – всеки един от които има смъртна тайна – започват да измират един по един, сякаш по текста на детска песен, наричаща се „Десет малки войничета“.

Екранизацията по „Те бяха десет“ на Агата Кристи – новото заглавие на един от най-големите криминални бестселъри на всички времена със 100 милиона продадени екземпляра, по-рано известен като „Десет малки негърчета“, дебютира по Epic Drama в две поредни вечери: на 6 и 7 август от 22:00 часа.

Безразсъден плейбой. Стар съдия. Нервен бизнесмен. Неуравновесен лекар от Харли стрийт. Богобоязлива стара мома. Потайна гувернантка. Обзет от вина генерал. Безскрупулен наемник. Двама нервни слуги. Десетима непознати се озовават откъснати от цивилизацията, а домакините им – г-н / г-жа Ю. Н. Оуен са се дянали незнайно къде.

Всеки от странниците бива обвинен в уникално и ужасно престъпление от грамофонен запис, програмиран съвършено да произнесе присъдата си, точно след вечеря. Докато гостите започнат да осъзнават, че всъщност нито един от тях не е виждал липсващите Оуен, истинската причина за свикването им на острова става все по-ужасяващо ясна: те ще бъдат екзекутирани един по един.

Когато слънцето изгрява над острова и усамотеното му имение, броят на гостите бива намален от невидимия им враг – на седем, шест, пет… А порядъкът на убийствата изглежда свързан със злокобния текст на детска песничка - ‘Ten Little Soldier Boys’, който се намира във всяка от стаите на гостите.

Колкото повече шансовете им за оцеляване намаляват, толкова повече взаимните подозрения на гостите отстъпват пред общото им усещане за обреченост. Не могат да се надяват, че ще дойде някой велик детектив, за да ги спаси и да открие злодея. Те имат само един другиму, но доверие помежду им е непостижимо. Когато нощта се спуска за пореден път, всеки един трябва да се изправи пред мрачните тайни на миналото си, защото възмездието наближава.

Когато вече са на половина, след поредното убийство, почти всичките им надежди са се изпарили, а още зло идва към тях, страхът им екзалтира в налудничав гуляй – последно изригване, изпълнено със сексуално напрежение, преди Ю.Н. Оуен – или който и да е той или тя – да се появи и да ги довърши.

Апогеят на убийствената серия на Оуен, обаче, ще се окаже далеч по-странен, отколкото са очаквали.

В Лондон, детективи Мейн и Пинок са по следите на точно същия психопат. Дали ще успеят да съберат две и две и да стигнат до острова преди виновникът да е завършил програмата си от екзекуции? Или събитията на острова ще се окажат най-съвършената мистерия с убийства, която се е случвала някога, защото според текста на песничката ‘Ten Little Soldier Boys’… „Те бяха десет“.

Те бяха десет (в оригинал „And Then There Were None“) дебютира в събота, 6 август, и неделя, 7 август, в 22:00 часа по Epic Drama.

