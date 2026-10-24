Мощен трус във Вануату

Земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер е регистрирано във водите на около 200 километра западно от град Сола във Вануату, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Геоложката служба на САЩ. Трусът е регистриран на дълбочина от 10 километра. Според Тихоокеанският център за предупреждение за цунами трусът е предизвикал сигнал за възможни високи вълни.

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"Въз основа на предварителните параметри на земетресението е възможно да възникнат опасни вълни по крайбрежията, намиращи се в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението", предупреди базираният в Хавай център след плиткото земетресение във водите около Вануату.

Припомняме, че земетресение с магнитуд 7 по Рихтер разтърси китайския автономен район Тибет. Загинаха най-малко 16 души, 32 бяха ранени, а стотици жилища се срутиха в северния град Нагчу.