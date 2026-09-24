За първи път: AI проникна в правителствен сайт на държава

Налице е първото известно в света нарушение, извършено от изкуствен интелект, по отношение на официална правителствена система.

Става въпрос за агент на технологичния гигант OpenAI, собственик на ChatGPT, който е проникнал в уебсайт на австралийското правителство. Това обяви премиерът на страната Антъни Албанезе.

Агентът е хакнал статистически портал, съдържащ лични данни от австралийската схема за универсално здравеопазване Medicare. Пробивът е станал през юни, но OpenAI е разбрала за него едва през август, а е уведомила правителството чак на 10 септември чрез имейл, заяви Албанезе.

Още: Смъртоносна зараза или ядрена война: Как изкуственият интелект може да унищожи човечеството?

По думите му агент с изкуствен интелект, разработен от OpenAI , е „инфилтрирал“ статистически портал на уебсайт на австралийско правителство.

От OpenAI не смятат, че AI агентът е имал достъп до досиета на пациенти, Албанезе се е оплакал на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, че на компанията им е отнело "твърде много време", за да уведомят правителството за пробива.

Източник: Getty Images

Антъни Албанезе е говорил за проблема с Алтман по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Според Албанезе разговорът е бил "много откровен“, защото на австралийските власти също им е отнело много време да се свържат с компанията и да сигнализират за пробива, за който се смята, че е един от първите, извършен от AI срещу правителствен сайт.

От OpenAI заявиха, че са разбрали за инцидента едва през август "по време на текущ преглед“ на "несъответстваща дейност на модела“ и са уведомили австралийските власти на 10 септември. Албанезе заяви, че пробивът е станал през юни тази година, но OpenAI е информирал Services Australia - националния център, който насочва потребителите към правителствените услуги, много по-късно.

Още: Ново откритие: Изкуственият интелект изпитва "болка" и би наранил хората, за да я спре

Според компанията няма признаци да са компрометирани чувствителни данни или досиета на пациенти. Антъни Албанезе заяви, че е изразил и "изключителната загриженост на Австралия относно този инцидент“, когато е говорил с Алтман, и че "очевидно ще има правни последици от това“.