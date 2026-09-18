Нова Зеландия отрече да преговаря с ЕС за асоциирано членство

Нова Зеландия не е водила никакви преговори с Европейския съюз да става асоцииран член. Това заяви говорителят на новозеландския министър на външните работи Уинстън Питърс, след като блокът каза, че обмисля подобно предложение за Канада. "Не е имало дискусии с ЕС Нова Зеландия да става асоцииран член", заяви говорителят. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза в сряда, че иска да "отвори вратите пред Канада", която да стане първият "асоцииран член" на ЕС в опит да се изградят нови връзки между съюзниците в "открито враждебния свят".

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Американският президент Доналд Тръмп заплаши ЕС с мита, ако продължи с предложението към Канада, което той определи като “смешно”.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола вчера каза, че Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада в задълбочаването на връзките с ЕС. "Не се съмнявам, че ще включим и други страни, които ще дойдат", каза тя в интервю за телевизия "Евронюз".

"Вече го видяхме - както по отношение на законодателството, което приемаме, така и на партньори от цял ​​свят - Австралия, Нова Зеландия са някои примери за това как казват: "Искаме да задълбочим отношенията си с ЕС", добави Мецола.

Австралийският министър на търговията Дон Фаръл заяви по-рано, че страната му е на "една вълна" с Канада в опитите за задълбочаване на отношенията с ЕС.