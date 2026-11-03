Дипломатически скандал в Австралия: Съпруги на посланици хвърлиха оставки заради рускиня

Съпругите на посланиците на Украйна, Италия и Естония в Австралия подадоха оставка от Международния женски клуб на Канбера (WIC), след като Ирина Петракова, съпругата на руския посланик, беше приета за член. Президентът на WIC Санди Кейн заяви, че клубът е приел Петракова, след като е получил правно становище, че отказът на членство въз основа на страната ѝ на произход би нарушил законите против дискриминация, съобщи Politico.

Лиана Мирошниченко, съпругата на украинския посланик, обясни в имейл до членовете на клуба, че възраженията ѝ са свързани с ролята на Петракова като представител на Русия, а не с нейната националност. Лорънс Мередит, посланикът на Европейския съюз в Австралия, говорейки от името на посланиците на блока, заяви пред Politico, че са „дълбоко разочаровани“ от решението да бъде приета Петракова в клуба. „ЕС не може да приеме нормализиране на отношенията след бруталното и незаконно нахлуване на Русия в Украйна“, каза той.

Дипломати в Канбера до голяма степен избягват контакт с руския посланик Михаил Петраков и съпругата му, откакто генерал-губернаторът Сам Мостин прие дипломатическите му акредитиви през септември 2025 г.

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