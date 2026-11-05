Уволниха упорит готвач, който отказа да сложи ананас върху пица

Италиански готвач беше уволнен от ресторант в австралийския град Бризбън, след като отказал да приготви пица с ананас, защото смятал това за "обида към италианската култура", съобщи BBC. Давиде Тамбурела бил освободен през май от ресторант "Ла Коста", който междувременно е затворен. Решението било взето две седмици след среща с ръководството, на която били обсъдени редица оплаквания от поведението му.

Снимка: Envato

Сред тях бил отказът на готвача да приготви пици с шунка и ананас за гостите на организирано събитие. Тамбурела обяснил, че разпорежданията на ръководството "не е необходимо да бъдат изпълнявани, когато противоречат на неговата култура".

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Случаят придоби публичност, след като италианецът сезира австралийската Комисия за справедливи трудови отношения с твърдението, че е бил неправомерно уволнен. В решение, публикувано на 3 ноември, комисията посочва, че Тамбурела отказвал да използва ананас, защото "като италианец смята поставянето на ананас върху пица за обида към своята култура". Оказва се, че през последните четири години това е третият случай, в който готвачът отказва да добави плода към пица, предава БГНЕС.