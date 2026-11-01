Българите в Нова Зеландия бяха по-активни и вече грасуваха

С 16% по-висока избирателна активност отчитат в секцията в Окланд, Нова Зеландия, в сравнение с първи тур на президентските избори. Гласуването там започна още в 21:00 часа българско време в събота. Още: Първи данни за избирателната активност час след началото на вота Така тази сутрин изборният ден е към края си.“По принцип при нас гласуват около 100-150 човека. Миналата седмица гласуваха около 100 човека, а този път са 110”, обясни Диана Димитрова пред Нова телевизия. Още: Вяло и дъждовно: Изборният ден започна

Последвайте ни в Google News Showcase , за да получавате още актуални новини.