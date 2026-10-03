Кола се вряза в тълпа в Австралия, има ранени (ВИДЕО)

Най-малко 9 души бяха ранени в австралийския град Нюкасъл, след като автомобил се вряза в група фенове на "Нюкасъл Найтс", изпращащи отбора си за големия финал, съобщи местната полиция. Шофьорът на колата е бил арестуван на мястото на инцидента, станал в предградието Уолсенд. Според първоначалните данни инцидентът не е свързан с тероризъм, каза говорител на полицията.

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В изявление по телевизията кметът на Нюкасъл Гавин Морис заяви, че има хора, включително деца, които са тежко ранени.

Преди инцидента хиляди минувачи се били събрали по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор "Нюкасъл Найтс", който трябва да участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни тази неделя.

Нюкасъл е разположен на около 110 км северно от Сидни, столицата на австралийския щат Нов Южен Уелс.

🟠 #BREAKING A CAR HAS PLOUGHED INTO NEWCASTLE KNIGHTS FANS SEEING THEIR TEAM OFF TO THE GRAND FINAL, AND NINE PEOPLE ARE IN HOSPITAL 🟠



A morning of pure jubilation descended into sheer carnage today when a car ploughed directly into a crowd of Newcastle Knights fans cheering… pic.twitter.com/HEMIRIvh3X — One News Australia (@OneNewsAu) October 3, 2026