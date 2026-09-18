Австралия затяга контрола над туристи с изтекли визи

Австралия ще настанява в центрове за административно задържане туристи, които останат в страната след изтичането на визите им. Това съобщи правителството като част от затягането на имиграционната политика. Министърът на вътрешните работи Тони Бърк обяви ограничения за студентските визи и визите по програмата „Работа и почивка“, като заяви, че правителството иска да покаже, че „контролира“ имиграцията.

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Предвижда се да бъдат разкрити 250 нови места в центровете за задържане и да бъдат назначени още 100 служители, които да следят за хора, останали в Австралия след изтичането на визите им.

Заместник-министърът на външните работи Мат Тистълуейт уточни, че мярката ще се отнася и за притежателите на обикновени туристически визи. "Смятаме, че тази възпираща мярка очевидно ще гарантира, че хората спазват условията за престой в Австралия", каза той.

Мярката беше разкритикувана от Австралийския съвет на туристическата индустрия, представляващ хиляди компании в сектора. Директорката му Ерин Маклауд предупреди, че задържането на туристи може да навреди на имиджа на страната и на туристическия сектор, който има важно значение за австралийската икономика.

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Правозащитни организации също изразиха безпокойство. Ребека Екард от Австралийския съвет за бежанците разкритикува според нея „наказателния“ характер на мярката и заяви, че достъпът до медицински грижи в центровете за задържане е недостатъчен.

По данни на властите около 77 000 души се намират в Австралия, въпреки че визите им от различни категории са изтекли. Правителството планира да намали нетната годишна миграция от сегашните около 292 000 души до 225 000 през финансовата 2027/2028 г.