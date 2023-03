Блинкен: Додик върви по пътя на Путин

Блинкен написа в Туитър, че "атаките на Милорад Додик срещу основните права и свободи в Република Сръбска показват, че той върви по авторитарния път на президента Путин".

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve.