Блинкен: Не може да се позволи на Русия да води война безнаказано

Четворката заяви, че използването или заплахата за използване на ядрени оръжия в Украйна е „недопустимо“.

В края на миналия месец руският президент Владимир Путин суспендира важен договор за контрол на ядрените оръжия и заплаши да поднови ядрените опити.

„Ако позволим безнаказано на Русия да прави това, което прави в Украйна, тогава това е послание към бъдещите агресори навсякъде, че и те може да успеят да се измъкнат“, каза Блинкен на форум в Индия, на който присъстваха и министрите от четворката.

Блинкен се срещна с колеги от четворката в кулоарите на срещата на Г-20 в Ню Делхи, където министрите си размениха вината за конфликта.

Ден по-рано в Ню Делхи Блинкен се срещна с руския външен министър Сергей Лавров за първи път от началото на конфликта в Украйна преди малко повече от година. По време на кратката среща Блинкен призова Москва да прекрати войната и да отмени преустановяването на действието на новия ядрен договор СТАРТ, каза високопоставен американски служител. ОЩЕ: Путин подписа закон за спиране на участието на Русия в договора "Нов СТАРТ"

Руското външно министерство съобщи, че Лавров и Блинкен са разговаряли по-малко от 10 минути и не са участвали в никакви преговори, предадоха руските информационни агенции. ОЩЕ: Блинкен към Лавров: Целете се в истински мир, не във война

На срещата на Г-20 Съединените щати и техните съюзници призоваха страните членки да продължат да оказват натиск върху Русия за прекратяване на конфликта, но Г-20 не успяха да договорят съвместно изявление относно войната поради съпротивата на Русия, която нарича действията си „специална военна операция“, и Китай.

Russia cannot be allowed to wage war with impunity, U.S. Secretary of State Antony Blinken and his counterparts from India, Japan and Australia said in a statement following a meeting in New Delhi https://t.co/wqD3VfqWpF