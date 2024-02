Двама въоръжени откриха стрелба в Истанбул, има ранени (ВИДЕА)

Терористичната атака е извършена от двойка мъж и жена, които са открили огън срещу трима полицаи и двама други посетители. Нападателите са били убити от полицейските сили, а петима души, по предварителна информация, са пострадали, сред тях и полицаи, по данни на Министерството на вътрешните работи на Турция.

Според съобщенията нападателите са били членове на ляворадикалната партия DHKP-C, призната за терористична организация в Турция.

#BREAKING – Armed attack in a court house in #Istanbul, #Turkey, killing at least 2, injured 5 - interior ministry



A suspect couple carried out the terrorist operation against 3 police officers and 2 members of the public - both were killed by the law enforcement. pic.twitter.com/o7zVIuMqtR