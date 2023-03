Косовският вицепремиер Бислими бе замерен с торта и млечен шейк от опозицията (ВИДЕО)

Видеозапис, публикуван в Twitter, показва как двама активисти на СДП хвърлят торта и заливат вицепремиера с млечен шейк. Върху тортата е била изписана думата "Zajednica", която намеква за Общността на сръбските общини (Zajednica на сръбски език).

По-рано този месец опозиционната СДП внесе петиция с повече от 200 000 подписа срещу ОСО.

Protesters throw cake and milkshake at Kosovo's Deputy Prime Minister Besnik Bislimi for agreeing to implement an EU-backed deal to normalize ties with Serbia pic.twitter.com/KMnVD6qrLl