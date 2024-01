Курти иска присъединяването на Западните Балкани в Плана за растеж на ЕС

Още: Запада с конкретни идеи как сърбите да са доволни в Косово

Курти написа в социалната мрежа X, че средствата от ЕС трябва да бъдат обвързани с ценностите на Европейския съюз.

"Събрахме се днес в Скопие на срещата "Западните Балкани срещат ЕС", като част от страните от Западните Балкани, за да обсъдим Плана за растеж на ЕС и САЩ", зави косовският премиер.

Още: Дейвид Камерън: Има сили, които искат да дестабилизират Западните Балкани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Страните членки от Западните Балкани ще се срещнат на 22 януари. Обявени са пресконференции и срещи между лидерите.

Македонският премиер Димитър Ковачевски каза, че страните от Западните Балкани имат място в ЕС, като същевременно призова за единство и стабилност.

Gathered today in Shkup/Skopje for "Western Balkans meets EU" meeting as part of WB6 to discuss the EU Growth Plan w/ the 🇪🇺 and 🇺🇸. Emphasized that the EU Growth Plan&CRM of the Berlin Process must accelerate EU membership, and that EU funds must be tied to EU values. pic.twitter.com/kow4pCJwhq