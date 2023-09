Курти: Косовската полиция раздаде над 100 пакета с храни на сърбите в Банска (СНИМКИ)

Още: Косово: Един от убитите нападатели е бил бодигард на сръбския топ шпионин

„Наред с антитерористичната си операция, косовската полиция раздаде над 100 пакета с хранителни продукти в Банска на жителите на района, в които мнозинството са косовски сърби, като освен това се погрижи и за други основни нужди.

Благодаря на нашите граждани за тяхното спокойствие, благоразумие и доверие. Полицията е на ваше разположение“, написа Курти в социалната мрежа.

