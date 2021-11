Лют скандал между холандска журналистка и гръцкия премиер заради мигрантите (ВИДЕО)

С тези думи холандска журналистка се обърна към гръцкия премиер по време на пресконференция след среща между Кириакос Мицотакис и холандския премиер Марк Рюте.

Dutch journalist, Ingeborg Beugel, accused Mitsotakis of engaging in "narcissistic abuse" in regards to migrants&"lying" about pushbacks. Human rights organizations, including the UN refugee agency UNHCR, alleged that Greece is pushing back migrants https://t.co/F6PqS4xdnV pic.twitter.com/KhriIps3rR

Мицотакис заяви, че няма да допусне или приеме обиди и обвинения и в един момент част от пресконференцията се превърна в разгорещен диалог между гръцкия премиер и холандската журналистка.

Incredible footage of the Greek PM shouting at a Dutch journalist, after she said he lied over refugee pushbacks.



He's not used to tough questions from the local media. Greece only beats Hungary on press freedom in the EU.



A sad sight for all of us who care about our republic. pic.twitter.com/FPmDDqzHDI