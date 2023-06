Македонският военен министър призова за деескалация в Косово

Тя увери, че Северна Македония като сътрудник на КФОР подкрепя всички мерки за поддържане на безопасна и сигурна среда.

"Нашата обща цел е мирът. Нещо, на което всеки гражданин има право", написа Петровска.

De-escalation&meaningful dialogue is the only way forward for Kosovo&the entire region. North Macedonia as KFOR’s contributor supports all measures for maintaining a safe&secure environment. Our common goal, Peace. Something each and every citizen is entitled to.