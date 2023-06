Премиерът на Косово иска помощ от Ватикана за опазване на мира (СНИМКИ)

"Обсъдихме младежта на Косово, Майка Тереза ​​и значението на службата на другите и едно процъфтяващо мултирелигиозно общество. Отново подчертах, че страната ни се нуждае от помощта на Ватикана за насърчаване на мира в неспокойни времена", написа косовският премиер.

На този фонд ръбският президент Александър Вучич съобщи, че ще отиде на среща в Брюксел, на която е поканен с премиера на Косово Албин Курти от ръководителя на европейската дипломация Жозеп Борел. ОЩЕ: Вучич заминава за Брюксел заради ситуацията в Косово

An honor to meet with His Holiness Pope Francis this morning. We discussed Kosova's youth, Mother Teresa, and the importance of service to others&a thriving multi-religious society. I reiterated that our country needs the Vatican's help to promote peace in unsettling times. pic.twitter.com/o8jhPw44Ux