Шарл Мишел призова Бърнабич за деескалация в Косово (СНИМКИ)

Ясното послание на Европейския съвет е за необходимостта за незабавна деескалация на ситуацията в северно от Косово и продължаване на диалога, подпомаган от ЕС.

"От решаващо значение за Сърбия е да продължи реформите, за да напредне по пътя към ЕС. Бъдещето на Западните Балкани е в Европейски съюз", написа Мишел. ОЩЕ: Бил Клинтън: Спрете с глупостите в Северно Косово

With @SerbianPM Ana Brnabić: clear #EUCO message on the need for immediate de-escalation of the situation in north of Kosovo&continuation of EU-facilitated dialogue.



Crucial for Serbia to continue reforms to advance on the EU path.



The future of #WesternBalkans is in the 🇪🇺. pic.twitter.com/VMEOC5h5YB