Сръбската армия в бойна готовност по границата с Косово (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Сърбия Милош Вучевич посочи, че частите на сръбските въоръжени сили ще бъдат подготвени да могат да изпълнят всяка задача и всяка заповед на държавното ръководство, т.е. на президента на Сърбия като върховен главнокомандващ.

🇷🇸 Meanwhile in Kosovo... Serbs put some new markings on KFOR and "Kosovo Police" vehicles @DDGeopolitics pic.twitter.com/Qxwz51z3J7

Задачата на армията е да остане в най-висока степен на бойна готовност, но очакванията му са кризата в Косово да бъде разрешена политически, а не чрез военни действия, каза той.

Министърът допълни, че началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили генерал Милан Мойсилович е в постоянни преговори с КФОР, чиято задача е да гарантира мира и „сигурността на сръбския народ в Косово и Метохия“.

„Хубаво е, че КФОР имат волята да пазят мира, но трябваше да изпратят тези узурпатори, да ги изпратят хубаво в съответствие с всички споразумения на юг от Ибър, за да им благодарят. Има КФОР, има ЕУЛЕКС, знае се кой се грижи за сигурността и мира в Косово и Метохия в съответствие с Резолюция 1244 и в съответствие с Военно-техническото споразумение от Куманово“, посочи Вучевич.

Според него КФОР действа като пръстен, който укрепва отбраната на косовската полиция срещу невъоръжени хора.

Serbs from the northern municipalities of Kosovo. Those who say "to be for peace and stability in the radius" 😊☺️ pic.twitter.com/rAxff4oDHt