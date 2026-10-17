Александър Везенков стана №1 в Евролигата, а след това запечата момента с Пеп Гуадиола (ВИДЕО)

Водещият български баскетболист Александър Везенков запази най-доброто си представяне за сезона за паметна вечер в Барселона. Родната звезда се представи много силно при победата на Олимпиакос със 105:100 над каталунския гранд. Везенков отбеляза рекордните за сезона 25 точки, като реализира 6 от 7-те си стрелби за две точки, един от двата си опита от далечна дистанцията и бе безупречен от наказателната линия - 10 от 10. Към актива си той добави още 6 борби, 1 асистенция и 8 изработени фаула, без да допусне нито една грешка.

Везенков бе избран за MVP на кръга в Евролигата

По тази причина той заслужи отличието за Най-полезен баскетболист (MVP) на 6-ия кръг в Евролигата. Това стана ясно от публикация в официалните страници на най-престижната клубна надпревара на Стария континент. Освен това той записа коефициент на ефективност (PIR) от 38 – най-високият за него през настоящата кампания. Това е първата награда за MVP на кръга за Александър Везенков от началото на новия сезон и общо 18-а в кариерата му, което го поставя само на една крачка от рекорда за всички времена от 19 отличия, държан от Шейн Ларкин.

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Везенков се снима с Гуардиола

След края на срещата Александър Везенков влезе в ролята на фен и поиска да се снима със стоящия на първи ред Пеп Гуардиола. Легендарният мениджър на футболните Манчестър Сити, Барселона и Байерн Мюнхен с удоволствие се съгласи. Малко по-късно българският баскетболист не скри радостта си от неочакваната среща с испанския специалист и заяви: "Гуардиола е един от най-великите умове в спорта. Казах си: "Трябва да се снимам с него за спомен"

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🏀😊 Sasha Vezenkov, maç biter bitmez fotoğraf çekilmek için soluğu Pep Guardiola 'nın yanında alıyor. https://t.co/PnVRP6PCpn — Hızlı Hücum (@hizlihucum) October 17, 2026