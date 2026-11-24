Как група футболни привърженици успява само за няколко години да превърне един аматьорски баскетболен отбор във финалист в българското първенство и участник в европейските турнири? Колко струва подобно начинание, откъде идват парите и възможно ли е един спортен клуб в България да се издържа, без да зависи от финансовите възможности на един човек?

В специално интервю за Actualno.com и SportLive.bg президентът на баскетболния Локомотив Пловдив Христо Христев разказва за управленската страна на спорта, рисковете по пътя към професионалния баскетбол и амбицията да изгради устойчив клуб, който да принадлежи на своите привърженици.

Управител на болница и фен на Локомотив от дете

Извън баскетбола Христев управлява частна болница в Пловдив, която предстои да разшири дейността си в по-голяма и модернизирана сграда. Връзката му със спорта обаче идва още от детството и любовта към футболния Локомотив. Именно проблемите във футболния клуб и желанието да се даде нова положителна емоция на черно-бялата общност мотивират Христев и неговите съмишленици да се захванат с баскетболния проект.

"Направихме една дългосрочна стратегия как да дадем на нашата общност нещо, което да идва от самите нея. Реално всички участват в организацията. Дори фенове, които не са ангажирани по никакъв начин с клуба, помагат с организационни неща. Този клуб е едно обединение на локомотивската общност", разказва Христев.

Любопитното е, че хората зад проекта имат свои основни професионални ангажименти, а управлението на баскетболния клуб заема голяма част от свободното им време. "Искаме да покажем на всички в България, че с правилна работа и стратегия може и без много пари да се постигат страхотни спортни резултати."

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Влизане в елита без напълно осигурен бюджет

Първият сигнал, че проектът има сериозен потенциал, идва още в аматьорския баскетбол. Локомотив доминира на своето ниво, а посещаемостта на домакинските му мачове, по думите на Христев, надхвърля тази на редица отбори от елита. Влизането в Националната баскетболна лига обаче променя изцяло мащаба на начинанието. Разходите за състезатели, организация, такси, настаняване и изхранване нарастват значително. Ръководството поема и сериозен финансов риск.

"Когато стартирахме сезона, не бяхме привлекли достатъчно спонсори. Не бяхме събрали парите, за да обезпечим изцяло участието си. Имахме план, затова бих го нарекъл изчислен риск, но въпреки всичко си беше риск. До края събирахме пари и се справихме", признава президентът. Така фенската инициатива се превръща в професионална организация, без да изоставя принципите, върху които е изградена.

Неочакваните разходи в професионалния баскетбол

Европейските турнири поставят Локомотив пред ново финансово изпитание. Сред разходите, които най-много изненадват Христев, са тези за транспорт. Ръководството дори взема решение да закупи собствен автобус. "Рискувахме, но в крайна сметка вече е по-изгодно да си купиш автобус, особено когато играеш в Европа, защото трябва да посрещаш отборите, да ги изпращаш, да ги возиш."

Други сериозни пера в бюджета са хотелите, квартирите и храната на състезателите. "Това са сериозни, тежки атлети, които тренират двуразово и ядат доста. Това са разходи, които не предвиждахме да бъдат толкова големи, особено за този спорт", обяснява Христев.

Не по-малко трудно е привличането на рекламодатели в условията на ограничен медиен интерес към българския баскетбол. Според президента едно от най-силните оръжия на Локомотив в разговорите с потенциални партньори е атмосферата в залата. "Някои от тях идват на мач и тогава виждат, че всъщност си струва. Виждат децата, виждат техните родители. Когато човек с възможности и визия види това, вече почти е спечелен да помогне на каузата", споделя той.

Как един баскетболен клуб може да се самоиздържа?

Христев е убеден, че спортните организации трябва да възприемат повече принципи от бизнеса. Продажбата на билети и фенски артикули, рекламата, телевизионните права, организирането на събития и предлагането на допълнителни услуги могат да осигурят основата за финансова независимост.

Президентът дава любопитен пример с авиационната индустрия. Подобно на авиокомпаниите, които предлагат различни категории билети, спортните клубове могат да продават не просто място в залата, а цялостно преживяване с кетъринг, специално обслужване и възможности за бизнес контакти.

"Един отбор е като едно търговско дружество. Той трябва да погледне и в тази посока", категоричен е Христев. Според него клубът трябва да може да покрива базовите си разходи със собствени приходи, а привличането на големи спонсори да бъде средство за постигане на по-високи спортни цели, а не условие за неговото съществуване.

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Феновете, които избраха баскетбола пред футбола

Макар Локомотив да черпи голяма част от подкрепата си от футболната общност, баскетболният клуб постепенно изгражда и собствена публика. Христев си спомня показателен момент, когато футболният Локомотив играе финал срещу ЦСКА, а баскетболният отбор по същото време гостува на Рилски спортист в решителен пети полуфинален мач в Самоков.

"Около 10 000 локомотивци отидоха на футбола. Аз бях в Самоков и в залата имаше 120 човека от нашите фенове. Никой не си е представял, че може да има фенове на баскетбола, които да не отидат на футбола. Това ми дава надежда, че онова, което правим, си струва и има огромен потенциал", отбелязва президентът на баскетболния Локомотив.

Мечтата за собствена арена с 3500 места

Сред големите цели на Христев е изграждането на собствена арена с капацитет от 3500 зрители и развитието на баскетболна академия, която да създава състезатели на международно ниво. Клубът вече работи с около 200 деца, но липсата на собствена тренировъчна база затруднява развитието на школата. Надеждите на ръководството са през пролетта на 2027 г. клубът да получи тренировъчна зала в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Това би позволило на Локомотив да разшири академията, да привлича таланти от други градове и да инвестира в съвременни технологии за подготовката на младите състезатели.

А какво би посъветвал Христев човек, който днес има амбицията да създаде спортен клуб в България? "Да действа смело. Не е толкова сложно. Всичко е направено, просто трябва да се адаптира към българската действителност. Да се прави със страст и любов. От нас зависи. Няма кой друг да го направи."

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