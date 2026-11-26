Българският национален отбор по баскетбол направи незабравимо завръщане в София след повече от 12 години отсъствие! "Лъвовете" победиха Дания с 87:84 в изключително драматичен двубой от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Александър Везенков отново беше големият лидер на тима, а Константин Тошков се превърна в герой с победна тройка 26 секунди преди края. Така България записа втори пореден успех в групата.

Везенков спаси България, Тошков нанесе решителния удар

Възпитаниците на Любомир Минчев започнаха отлично срещата в "Арена София" и бързо поведоха с 20:7 след серия от точни стрелби от далечно разстояние. Датчаните обаче отговориха и намалиха изоставането си, като първата четвърт завърши при 28:24. На почивката България имаше аванс от седем точки при 51:44, но след подновяването на играта гостите постепенно наваксаха изоставането си и дори поведоха за кратко.

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Истинската драма настъпи в заключителните минути. Дания поведе с 84:81, но Везенков реализира кош с нарушение и беше точен от наказателната линия, за да изравни резултата. При следващата решителна атака голямата звезда на България намери Константин Тошков, който отбеляза тройка 26 секунди преди сирената и донесе победата с 87:84.

Везенков над всички, България с две победи от два мача

Александър Везенков завърши като най-резултатен в срещата с 27 точки, 6 борби и 3 асистенции, включително решителното подаване към Тошков. Борислав Младенов добави 14 точки, а Йордан Минчев записа дабъл-дабъл с 13 точки и 10 борби. Лъчезар Тошков допринесе с 9 точки, докато героят на вечерта Константин Тошков приключи с 8 точки и 4 асистенции.

За Дания най-резултатен беше Оскар Йоргенсен с 21 точки, всичките реализирани с тройки. Победата е втора поредна за българския тим в група D след успеха със 103:86 при гостуването на Румъния. Така националите продължават без поражение по пътя към Евробаскет 2029.

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