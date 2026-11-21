Легендарният Христо Стоичков изгледа двубоя на баскетболната звезда на България Александър Везенков и неговия гръцки тим Олимпиакос срещу испанския Реал Мадрид снощи в Евролигата от първия ред в залата в Атина. Домакините от Олимпиакос победиха с 92:76, а Везенков завърши с 14 точки, 7 борби и 1 асистенция. Появата на Стоичков предизвика внимание, а от гръция клуб на Александър Везенков, Евролигата и баскетболните издания на Стария континент отбелязаха присъствието му, както и поздрава с българския баскетболен национал.

Христо Стоичков: "Всички гледат Олимпиакос и Саша"

"Саша е специален човек за мен, за моето семейство и моята страна. Той е настоящият MVP - най-добрият играч в Европа. Фантастичен е. Всички гледат Олимпиакос и Саша, защото е най-добрият", каза Христо Стоичков във видео, публикувано от Олимпиакос в социалните мрежи. Везенков пък ще облече отново националния екип на 26 ноември, когато България се изправя срещу Дания в "Арена София" в двубой от квалификациите за Евробаскет 2029.

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Везенков е във върхова форма

Александър Везенков е в много добра форма, като в предишния мач на Олимпиакос от Евролигата - победа с 97:95 над Макаби Тел Авив, отбеляза 3 точки в последната секунда със стрелба от центъра, за да изравни резултата и да вкара мача в продължения. При победата срещу Реал Мадрид Везенков също се отличи с атрактивно отиграване. В Евролигата Олимпиакос е на второ място във временното класиране. Пред гръцкия гранд е само Валенсия, като и двата тима са с по 10 победи и 3 загуби от 13 мача, но испанците имат по-добра разлика при точките.

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