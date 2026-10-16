НБА призна превъзходството на Александър Везенков: Българинът разгроми конкуренцията

Българската баскетболна звезда Александър Везенков получи поредно голямо признание отвъд Океана. Лидерът на Олимпиакос беше определен за най-добрия баскетболист, който играе извън НБА, в 25-ото годишно допитване сред треньорите от най-силното първенство в света. Националът спечели убедително анкетата с впечатляващите 77% от гласовете, оставяйки далеч зад себе си останалите претенденти.

Везенков разгроми конкуренцията с 77% от вота

Това е втори успех за българина в престижното допитване, но този път преднината му е значително по-голяма. През миналата година Везенков оглави класацията с 44% от гласовете, докато сега подкрепата за него достига 77%. На второ място остава Йонас Валанчунас с едва 7%, а сред останалите баскетболисти, получили гласове, са Никола Миротич, Кендрик Нън и Еди Таварес.

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От Сакраменто до върха на европейския баскетбол

Българинът прекара сезон 2023/24 в Сакраменто Кингс, но контузии и ограничените възможности за изява му попречиха да се утвърди в американското първенство. След завръщането си в Олимпиакос Везенков отново се превърна в една от водещите фигури в европейския баскетбол. През изминалия сезон той имаше основна роля за успехите на гръцкия гранд, който триумфира в Евролигата, спечели титлата и Суперкупата на Гърция.

Индивидуалните му постижения също не останаха незабелязани, след като беше избран за най-полезен играч на редовния сезон и финалите.

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