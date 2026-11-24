Българският национален отбор по баскетбол е на път да получи впечатляваща подкрепа при завръщането си в София след 12-годишно отсъствие. Само два дни преди двубоя с Дания от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 са продадени 9127 билета от първоначално пуснатите 9704. Това означава, че близо 94% от местата вече са заети, а огромният интерес около Александър Везенков може да доведе до отварянето на допълнителни сектори в "Арена 8888".

България - Дания е на крачка от разпродадена зала

От Българската федерация по баскетбол обявиха, че остават едва 577 билета, които могат да бъдат закупени онлайн чрез Eventim. Заради сериозния интерес ръководството на централата ще обсъди възможността да пусне допълнителни места в балконските сектори. Окончателното решение се очаква до обяд на 25 ноември. Капацитетът на "Арена 8888 София" за спортни събития е 12 373 седящи места, което означава, че има възможност още привърженици да получат достъп до срещата.

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Везенков се завръща пред софийската публика след 12 години

Двубоят ще бъде особено специален за българския баскетбол. За последно мъжкият национален отбор игра в столицата на 24 август 2014 година, когато прие Черна гора в зала "Универсиада" пред около 500 зрители. Тогава едва 19-годишният Александър Везенков отбеляза 17 точки и овладя 7 борби. Сега голямата звезда отново ще облече националния екип пред софийската публика, а в състава на Любомир Минчев се завръща и Коди Милър-Макинтайър.

"Нека заедно напълним трибуните и подкрепим националите в завръщането им в София", призоваха от БФ Баскетбол. Срещата с Дания е в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 часа.

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