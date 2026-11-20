Когато един баскетболен отбор победи, аплодисментите обикновено са за играчите. При загуба обаче погледите бързо се насочват към треньора. А работата му далеч не приключва с последния съдийски сигнал или с края на тренировката. Какво всъщност стои зад подготовката на професионален отбор по баскетбол и колко трудно е да управляваш различни характери, амбиции и очаквания?

За всичко това в специално интервю за Actualno.com и SportLive.bg разказва Веселин Веселинов, помощник-треньор на Локомотив Пловдив. Бившият баскетболист, който през миналия сезон работи в Черно море Тича, говори за съвместната си работа с Асен Николов, предизвикателствата на европейските турнири и онези часове от треньорското ежедневие, които остават невидими за феновете.

"Не е просто да влезеш в залата за два часа"

"Когато един отбор загуби, знаете, винаги треньорът е виновен. Когато спечели, играчите са тези, които са спечелили мача", казва Веселинов, обобщавайки едно от най-големите предизвикателства пред професията. Според него представата, че треньорската работа се изчерпва с няколко часа в залата, е далеч от действителността.

"Не е нещо, при което влизаш в залата, имаш два часа тренировка и тя свършва. Когато се приберем вкъщи, продължаваме да мислим, да работим, да гледаме различни видеа и записи. Мислиш как е минала тренировката, какво не се е получило, какво трябва да подобриш и на какво да наблегнеш. Трябва да си много отдаден, ако наистина искаш да бъдеш добър."

Самият Веселинов преминава от игрището към треньорската скамейка след края на състезателната си кариера. Първите му стъпки са в работата с деца, която и до днес смята за изключително важна.

"Един треньор трябва да се сблъска с работата с деца, за да разбере, че изграждането на състезател никак не е лесна задача. Тогава започваш да осъзнаваш детайлите и как можеш да помогнеш на играчите да се подобряват", споделя той.

Как работят Веселинов и Асен Николов?

Двамата се познават още от времето, когато Веселинов е състезател, а Николов вече работи като треньор. По-късно преминават заедно през треньорското обучение в НСА и откриват, че имат сходни виждания за баскетбола.

Това обаче не означава, че винаги са единодушни. "Не винаги мислим по един и същи начин, което според мен помага. Така можеш да видиш нещо през призмата на друг човек и да се замислиш за различна гледна точка", коментира Веселинов.

В Локомотив основните решения са отговорност на старши треньора Асен Николов, а Веселинов и останалите членове на щаба участват активно в разузнаването на съперниците и тактическата подготовка. А при натоварения календар времето е най-дефицитният ресурс. Мачовете в сряда и през уикенда оставят малко възможности за задълбочени тренировки и индивидуална работа.

"След срещата състезателите трябва да починат, включително психически да се откъснат от баскетбола. Следват възстановяване, малко физическа подготовка и вече започваме тактически да мислим за следващия съперник", обяснява Веселинов. Той добавя, че истинският период за индивидуално развитие е лятото. Тогава баскетболистите могат да работят целенасочено върху техническите и физическите си качества, докато по време на сезона акцентът неизбежно пада върху отборната подготовка.

Европейският баскетбол поставя Локомотив пред нови изпитания

Участието в европейските турнири носи на пловдивчани сблъсък с различна интензивност на играта. "Физическите сблъсъци са много по-големи, отколкото в родното първенство. Агресията и скоростта на играта също. Нашите играчи само могат да трупат опит, срещайки се с друг вид баскетбол", обяснява помощник-треньорът.

Той оценява представянето на Локомотив като достойно, посочвайки трите победи и малките разлики в повечето загубени срещи (към момента на разговора Локомотив Пловдив има три победи и четири загуби, заемайки четвърто място от шест отбора в група H на Купата на ФИБА - бел. ред.). Натрупаният опит е важен не само за състезателите, но и за треньорския щаб. След всеки мач следва видеоанализ, а целта е допуснатите грешки да не се повтарят при следващите подобни ситуации.

Най-трудното е да намериш правилния баланс

Според Веселинов едно от най-големите изпитания пред всеки треньор е да намери границата между дисциплината и свободата на баскетболистите. "Това е много трудно. Когато един треньор успее да го постигне, отборът му е наистина успешен. Трябва да им се дава свобода, но същевременно да знаят къде е границата и какво може и не може да се прави."

Затова правилата трябва да бъдат ясни още от началото на сезона. А задачата на треньора е не просто да контролира отбора, а да извлече най-доброто от всеки от своите състезатели. Именно в това, според Веселинов, се крие сложността на професията – постоянен процес на анализ, адаптация и решения, който продължава много след края на мача.

Автор: Стефан Йорданов